موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. سلطات المطار تمنع دخول نجل أسامة بن لادن مصر

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها منع سلطات مطار القاهرة مساء أمس، الجمعة، عمر أسامة محمد بن لادن نجل الإرهابى أسامة بن لادن من دخول الأراضى المصرية.. وفيما يلى موجز الساعة الواحدة ظهرا لاهم الأخبار.

منعت سلطات مطار القاهرة مساء أمس، الجمعة، عمر أسامة محمد بن لادن نجل الإرهابى أسامة بن لادن من دخول الأراضى المصرية.

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، من وزارة العدل.

ومن المقرر أن ينتهى قسم التشريع من مناقشة ومراجعة تعديل القانون فى أسرع وقت، لكتابة تقرير مفصل بالملاحظات لعرضها على المجلس الخاص بمجلس الدولة، بجلسة الاثنين المقبل.

أمرمحمود دهوس وكيل أول نيابة قسم بنها برئاسة المستشار إيهاب شكري رئيس النيابة بحبس "مستريح القليوبية " 4 أيام علي ذمة التحقيق في واقعة اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 20 مليون جنيه من المواطنين بمدينة بنها بحجة توظيفها مقابل أرباح شهرية.

أكد محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى، ونادى روما الإيطالى، على جاهزيته للمشاركة فى مباراة يوفنتوس التى تنطلق فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم، السبت، بملعب "يوفنتوس أرينا"، فى قمة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

أكدت فيبى سكرتيرة الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة القبطية أن الأسقف أجرى مساء أمس عملية قسطرة علاجية للقلب.

وأضافت فى تصريحات صحفية أنه تم توسيع ضيق بالدعامة السابقة وإضافة دعامة بجوارها وذلك بأحد مستشفيات لندن، وتابعت: "من المنتظر أن يعود الأنبا موسى إلى مصر خلال أيام بعد أن يخضع لإشراف طبى وفحوصات للتأكد من سلامة حالته".

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، السفير حبيب محمد هادى الصدر، سفير العراق الجديد لدى مصر، ، قادمًا من بغداد لتسليم أوراق اعتماده تمهيدا لاستلام مهام عمله الجديد خلفا للسفير السابق ضياء الدباس.

أكد المتحدث العسكرى باسم القيادة العامة للجيش الليبى العقيد أحمد المسمارى سيطرة قوات الجيش على مصايف شاطئ قنفودة فى مدينة بنغازى بشكل كامل.

لقى 3 أشخاص مصرعهمن وأصيب 7 آخرين، اليوم السبت، نتيجة لحادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى مينى باص أعلى دائرى المريوطية، مما أدى إلى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه من المريوطية وفى طريقه إلى المنيب.

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، وفد سويسرى برئاسة النائب العام السويسرى، مايكل لوبير، على متن طائرة خاصة فى زيارة لمصر يلتقى خلالها عدد من المسئولين لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد النائب العام السويسرى فى السابعة من مساء اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا حول الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية، بأحد فنادق مصر الجديدة.

أمرت نيابة دار السلام بإحالة حلاق ادعى ارتداءه حزاما ناسفا وهدد بنسف محطة المترو، إلى مستشفى الأمراض العقلية، وكتابة تقرير وافٍ عن حالته العقلية.

بدأت الواقعة بورود إخطار من قوات الأمن المكلفة بتأمين محطة دار السلام، بارتداء مجهول حزاما ناسفا وتهديده بتفجير المحطة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وقوات الأمن للتعامل معه.

بدأ العمل فى ترميم الكنيسة البطرسية بالعباسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضى، بسرعة الانتهاء من عملية الترميم قبل احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد.

أسفرت خصومة ثأرية بين عائلتين بأوسيم عن مقتل 4 أشخاص، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة للقبض على المتهمين والسيطرة على الاشتباكات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

قالت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم، السبت، إن عدد من المسلحين قاموا بإطلاق النيران فى مطار قندهار جنوب أفغانستان مما أدى إلى مقتل 5 سيدات، بعدما تلقين تهديدات تحثهم على ترك عملهن فى المطار.

اقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على "فيس بوك" مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومى قبل إنشاء أى حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى.

شكلت وزارتا الداخلية، والعمل الشئون الاجتماعية القطرية لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين ، وبحث حالات التظلم من المنع من السفر، وقد ضمت اللجنة إدارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت هذه اللجنة طبقا لقانون دخول وخروج الوافدين الجديد الذي ألغي نظام "الكفيل" واستبدله بالتعاقد بين "المستقدم" والوافد، وتم تنفيذه من 13 ديسمبر الجاري.

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون بارد نهارا على كافة الأنحاء، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء حتى الخميس المقبل .

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمطار ستسقط فقط على السواحل الشمالية للبلاد نظرا لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا .

قال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة تتشاور حاليا مع جهات خارجية ومسئولين فى الحكومة من أجل إصدار تشريع جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى على رأسها "فيس بوك".

فتحت أبواب معبر رفح مجددا، منذ قليل أمام حركة العبور بين مصر وقطاع غزة فى اتجاهين ومن المقرر تواصل تشغيله حتى مساء الاثنين القادم.

وقال مصدر مسئول فى المعبر من الجانب المصرى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إنه تم البدء فى تشغيل المعبر واستقبال المسافرين بين الجانبين المصرى والفلسطينى بعد تسلم الكشوف الخاصة بالمسافرين المقرر مرورهم من الجانب الفلسطينى للجانب المصرى، وهم حالات إنسانية وطلبة، وحملة جوازات سفر مصرية، وآخرين من المرضى المقرر علاجهم فى مصر.