المرصد السورى: 126 أتوبيس لإخراج المصابين من بلدتين شمال شرق إدلب

كتب أحمد جمعة

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن 126 أتوبيس على الأقل جاهزين للتوجه نحو بلدتى كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بشمال شرق مدينة إدلب، حيث سيجرى إخراج 4 آلاف شخص على الأقل.

وأكد مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، وجود تحضيرات فى مدينة مضايا المحاصرة لإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقى العلاج فى مناطق خارج المدينة بالتزامن مع عملية إخراج الآلاف من بلدتى كفريا والفوعة.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إنه لم تدخل إلى الآن أية حافلة أو سيارة إسعاف إلى بلدتى كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بشمال شرق مدينة إدلب.

يذكر أن بلدتى الفوعة وكفريا واللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، يتواجد بهما نحو 20 ألف شخص، بينهم 7 آلاف طفل دون سن الـ 18، و5 آلاف فوق الـ 18، ونحو 4500 من المسلحين الموالين للقوات النظامية وحزب الله.