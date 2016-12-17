أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المرصد السورى: 126 أتوبيس لإخراج المصابين من بلدتين شمال شرق إدلب

Google+ Print
المرصد السورى: 126 أتوبيس لإخراج المصابين من بلدتين شمال شرق إدلب المرصد السورى: 126 أتوبيس لإخراج المصابين من بلدتين شمال شرق إدلب

>كتب أحمد جمعة

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن 126 أتوبيس على الأقل جاهزين للتوجه نحو بلدتى كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بشمال شرق مدينة إدلب، حيث سيجرى إخراج 4 آلاف شخص على الأقل.

 

وأكد مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، وجود تحضيرات فى مدينة مضايا المحاصرة لإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقى العلاج فى مناطق خارج المدينة بالتزامن مع عملية إخراج الآلاف من بلدتى كفريا والفوعة.

 

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إنه لم تدخل إلى الآن أية حافلة أو سيارة إسعاف إلى بلدتى كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بشمال شرق مدينة إدلب.

 

يذكر أن بلدتى الفوعة وكفريا واللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، يتواجد بهما نحو 20 ألف شخص، بينهم 7 آلاف طفل دون سن الـ 18، و5 آلاف فوق الـ 18، ونحو 4500 من المسلحين الموالين للقوات النظامية وحزب الله.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365