لو مشغول متروحش للدكتور.. طبيب أمريكى يخترع "تيشرت" للعلاج بدون أجهزة

كتب وائل ربيعى _ أحمد حسنى

أعلن البوفيسور جيسى جور، أستاذ الهندسة والتصميم بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، أنه توصل ضمن فريق من الباحثين لإنتاج تيشرت طبى لعلاج المرضى دون تدخل أجهزة طبية، موضحاً أنه يتميز باتصاله بالإنترنت وله تطبيق خاص على الهواتف الذكية والمحمولة، فلا يحتاج المريض للذهاب للطبيب إذا كان مشغولا، فى حين تذهب كل بياناته الطبية إلى الطبيب مباشرة.

وأضاف جور، خلال مؤتمر الهندسة الطبية، الذى ينظمه قسم الهندسة الطبية بكلية هندسة جامعة القاهرة، اليوم السبت، أنه يمكن للمريض غسل التيشرت دون تأثر تماما، موضحا أن التيشرت يتميز بحساسات يمكنها قياس النبض، كما يمكنه الإتصال بالطبيب مباشرة إذا تعرض الشخص لأى مشاكل صحية.

وأشار أستاذ الهندسة والتصميم إلى أن التيشرت يساعد الأطباء فى الحصول على كافة المعلومات الصحية التى تخص المريض والتواصل معه على مدار الـ24 ساعة، موضحاً أن كل تيشرت يحتوى على حساسات وبطارية لا ترى بالعين المجردة.

وأكد "جور" أن سيسعى لتقليل سعر التيشرت فى المستقبل، لأن سعره الآن مرتفع بعض الشىء، ليكون متاحا للجميع، كما سيتم إصداره بألوان جديدة وجذابة، كما سيتم مراعاة الشكل الخارجى للتيشرت ليكون لائقا ورائعا، وأيضا مراعاة تصميمات التشيرت للرجال والنساء لاختلافهم فى التركيب الجسدى.

وأكد "جور" أن طموحاته فى إنتاج تيشرت جديد يحمى من الإشعاع للحد من الإصابة بمرض السرطان.