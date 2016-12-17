"وول ستريت جورنال": الجيش الأمريكى يتعقب أسلحة روسية متطورة استولى عليها "داعش" فى تدمر

واشنطن (أ ش أ)

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الجيش الأمريكى يعمل على العثور على أسلحة روسية متطورة استولى عليها مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابى عندما استعادوا احتلال مدينة تدمر السورية منذ أيام قليلة من قوات النظام السورى التى تدعمها موسكو.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير نشر اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، أن طائرات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة، دمرت الخميس الماضى 14 دبابة وأنظمة مدفعية وبطارية صواريخ واحدة مضادة للطائرات، حسب مسئول بارز بالجيش الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولين فى البنتاجون أكدوا أن "داعش" استولى على معدات تتضمن صواريخ أرض جو طراز "إس.إيه-3"، الروسية المصممة لتدمير الطائرات الحربية التى تحلق على ارتفاع يصل إلى 16 ألف قدم، كما أكدوا أن الطائرات الأمريكية يمكنها تشتيت هذه القذائف، وأن الإرهابيين لا يعرفون كيفية تشغيل مثل هذه المعدات المعقدة.

ونقلت الصحيفة عن جون دوريان المتحدث باسم التحالف الدولى فى بغداد، أمس الجمعة، قوله "لن نسمح لداعش الاحتفاظ بقدرات (عسكرية) تشكل تهديدا للتحالف أو القوات الحليفة"، حيث أشار البنتاجون إلى أن المعدات العسكرية تم الاستيلاء عليها من قاعدة تياس الحربية على يد عناصر "داعش" أثناء تقدمهم فى تدمر بين 11 و13 ديسمبر الجاري.

وأوضح مسئولو البنتاجون أن المنطقة حول تدمر كانت واحدة من المناطق القليلة التى صد فيها الجيش السورى والقوات الروسية تقدم تنظيم "داعش" منذ أقل من عام مضى.

وقال ستيفن تاونسند القائد الجديد للقوات الأمريكية فى العراق وسوريا "أعلى قيادة فى الحرب ضد داعش"، خلال مؤتمر صحفى يوم الأربعاء الماضي، إن القوات الأمريكية ستدمر تلك المعدات قبل أن تشكل تهديدا للعمليات ضد الإرهابيين.

فيما أوضح جيف ديفيس المتحدث باسم البنتاجون أن طائرات التحالف دمرت بالفعل 3 أنظمة مدفعية، ومبنيين تابعين للتنظيم، ومركبتين ونظام صاروخى للدفاع الجوي، مشيرا إلى أن 16 طائرة حربية شاركت فى المهمة وأسقطت 22 قنبلة.