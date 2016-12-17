تأجيل محاكمة 26 متهماً بخلية الجيزة الإرهابية لجلسة 29 يناير

كتب محمد عبد الرازق

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 26 متهماً فى قضية خلية الجيزة الإرهابية، بينهم 21 متهما محبوساً ، و5 هاربين، لجلسة 29 يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد عبد الخالق، وسكرتارية أحمد صبحى عباس .

كانت النيابة اسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.