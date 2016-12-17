طرح 28 قطعة أرض مبانٍ بالجيزة والقاهرة فى مزاد علنى

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، غدًا الأحد، طرح 28 قطعة من أراضى المبانى بمساحات مختلفة، فى محافظتى القاهرة والجيزة، للبيع فى مزاد علنى تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وذلك بمقر الهيئة لاسترداد مستحقات الدولة.‏

وكشف آخر تقرير لوزارة الزراعة، أنه تقرر بيع 12 قطعة من أراضى المبانى بمدينة قباء بمنطقة جسر السويس التابعة لحى السلام بمحافظة القاهرة، حيث تتراوح مساحات القطع ما بين 226م2 و280م2، فضلاً عن بيع قطعة واحدة بحوض الكوم الأخضر رقم 2 بمنطقة الهرم فى محافظة الجيزة، تبلغ مساحتها حوالى 918م2.

وأكد التقرير، أنه سيتم بيع 8 قطع أيضاً بمنطقة الكوم الأخضر حوض الثمانين نمرة 4 بمنطقة الهرم فى محافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحة القطعة الواحدة حوالى 862م2، فضلاً عن بيع 6 قطع بحوض الغيط القبلى نمرة 3 بالهرم، وتتراوح مساحات القطع المطروحة ما بين 252م2 و730م2، حيث تم تحديد قيمة مبلغ التأمين للراغبين فى شراء هذه القطع بـ20 ألف جنيه.‏

وقال تقرير الوزارة، أنه ستطرح أيضاً قطعة أرض فضاء بشارع الملك فيصل الرئيسى، بمنطقة الطالبية البحرية فى محافظة الجيزة، تبلغ مساحتها حوالى 6 أفدنة، و7 قراريط، و8 أسهم، أى بما يعادل حوالى 26 ألفًا و483م2، للبيع فى المزاد، حيث تم تحديد قيمة مبلغ التأمين للراغبين فى شراء القطعة وقدره 500 ألف جنيه.