أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

ننشر مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر

Google+ Print
ننشر مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ننشر مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر

>كتب ــ حاتم رضا

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس وجاءت كالتالى:

ـ يوم 21 ديسمبر

الاتحاد السكندرى والسكة الحديد  الساعة 3 عصرا باستاد حرس الحدود

ـ يوم 22 ديسمبر

إنبى والفيوم الساعة 2 ظهرا باستاد بتروسبورت

بتروجت والأسيوطى الساعة 2 ظهرا باستاد السويس الجديد

سموحة والمريخ الساعة 5 مساء باستاد حرس الحدود

الأهلى والألومنيوم الساعة 8 مساء باستاد السلام

ــ يوم 23 ديسمبر

الداخلية مع الجونة الساعة 2:30 عصرا باستاد الشرطة

الجيش مع كهربا الإسماعيلية الساعة 2:30 عصرا باستاد جهاز الرياضة

دجلة مع فاركو الساعة 5:30 مساء باستادالقاهرة

الإنتاج الحربى مع إف سى مصر الساعة 8:30 باستاد السلام

ــ يوم 24 ديسمبر

المقاولون مع حرس الحدود الساعة 3 عصرا باستاد المقاولون

ـ يوم 25 ديسمبر

الإسماعيلى مع عرب الرمل الساعة 2 ظهرا باستاد الإسماعيلية

المصرى مع المحلة الساعة 5 باستاد الإسماعيلية
> المقاصة مع الشرطة الساعة 8 مساء باستاد الفيوم

ــ يوم 2 يناير

طنطا مع أسوان الساعة 2 باستاد نادى طنطا

ــ يوم 3 يناير

الشرقية مع التعدين الساعة 2 على أستاد بنها


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة