ننشر مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر

>كتب ــ حاتم رضا
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر وجاءت كالتالى:
ـ يوم 21 ديسمبر
الاتحاد السكندرى والسكة الحديد الساعة 3 عصرا باستاد حرس الحدود
ـ يوم 22 ديسمبر
إنبى والفيوم الساعة 2 ظهرا باستاد بتروسبورت
بتروجت والأسيوطى الساعة 2 ظهرا باستاد السويس الجديد
سموحة والمريخ الساعة 5 مساء باستاد حرس الحدود
الأهلى والألومنيوم الساعة 8 مساء باستاد السلام
ــ يوم 23 ديسمبر
الداخلية مع الجونة الساعة 2:30 عصرا باستاد الشرطة
الجيش مع كهربا الإسماعيلية الساعة 2:30 عصرا باستاد جهاز الرياضة
دجلة مع فاركو الساعة 5:30 مساء باستادالقاهرة
الإنتاج الحربى مع إف سى مصر الساعة 8:30 باستاد السلام
ــ يوم 24 ديسمبر
المقاولون مع حرس الحدود الساعة 3 عصرا باستاد المقاولون
ـ يوم 25 ديسمبر
الإسماعيلى مع عرب الرمل الساعة 2 ظهرا باستاد الإسماعيلية
المصرى مع المحلة الساعة 5 باستاد الإسماعيلية
> المقاصة مع الشرطة الساعة 8 مساء باستاد الفيوم
ــ يوم 2 يناير
طنطا مع أسوان الساعة 2 باستاد نادى طنطا
ــ يوم 3 يناير
الشرقية مع التعدين الساعة 2 على أستاد بنها
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