ننشر مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر

كتب ــ حاتم رضا

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر وجاءت كالتالى:

ـ يوم 21 ديسمبر

الاتحاد السكندرى والسكة الحديد الساعة 3 عصرا باستاد حرس الحدود

ـ يوم 22 ديسمبر

إنبى والفيوم الساعة 2 ظهرا باستاد بتروسبورت

بتروجت والأسيوطى الساعة 2 ظهرا باستاد السويس الجديد

سموحة والمريخ الساعة 5 مساء باستاد حرس الحدود

الأهلى والألومنيوم الساعة 8 مساء باستاد السلام

ــ يوم 23 ديسمبر

الداخلية مع الجونة الساعة 2:30 عصرا باستاد الشرطة

الجيش مع كهربا الإسماعيلية الساعة 2:30 عصرا باستاد جهاز الرياضة

دجلة مع فاركو الساعة 5:30 مساء باستادالقاهرة

الإنتاج الحربى مع إف سى مصر الساعة 8:30 باستاد السلام

ــ يوم 24 ديسمبر

المقاولون مع حرس الحدود الساعة 3 عصرا باستاد المقاولون

ـ يوم 25 ديسمبر

الإسماعيلى مع عرب الرمل الساعة 2 ظهرا باستاد الإسماعيلية

المصرى مع المحلة الساعة 5 باستاد الإسماعيلية

> المقاصة مع الشرطة الساعة 8 مساء باستاد الفيوم

ــ يوم 2 يناير

طنطا مع أسوان الساعة 2 باستاد نادى طنطا

ــ يوم 3 يناير

الشرقية مع التعدين الساعة 2 على أستاد بنها