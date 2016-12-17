تأجيل محاكمة 26 متهما بـ«خلية الجيزة» لجلسة 29 يناير المقبل

أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا لقيامهم بتأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور و القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية و العامة.

وأضيفت إلى قائمة الاتهامات إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات و أدوات ومقرات تنظيمية فى القضية المعروفة اعلاميا بـ”خلية الجيزة الإرهابية ” الى جلسة 29يناير لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشارمحمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسرياسين وعبد الرحمن صفوت الشربيني وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

و كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت لهم عددًا من الاتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور و القانون، ومنع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها و الإعتداء على الحرية الشخصية و العامة وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات و ألعاب نارية ومهمات و أدوات و مقرات تنظيمية بالاضافة إلى أنهم شاركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول “طارق عبد العزيز” الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة واستعمال القوة والعنف مع موظفيين عموميين وكذلك الشروع في قتل المجني عليه ” علاء عبد الحكم عباس ” ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة، وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش و غاز فضلاً عن الإتهام بصنع مفرقعات شديدة الإنفجار ومواد مفرقعة “TNT” .