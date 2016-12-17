أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السادات يشيد بمبادرة “صنع في مصر”.. ويقترح توجيه قروض المشروعات الصغيرة لإنجاحها

Google+ Print
السادات يشيد بمبادرة “صنع في مصر”.. ويقترح توجيه قروض المشروعات الصغيرة لإنجاحها السادات يشيد بمبادرة “صنع في مصر”.. ويقترح توجيه قروض المشروعات الصغيرة لإنجاحها

عفت السادات

ثمن الدكتور عفت السادات رئيس حزب “السادات الديمقراطي” من مبادرة “صنع في ” الهادفة لإحلال المنتج المصري محل المنتج الصيني، مشيدا بجهد لجنة السياحة ولجنة المشروعات بالبرلمان لوقف استيراد المنتجات السياحية الصينية.

وأكد السادات في بيان صادر عنه اليقوم، أن هذه المبادرة لابد وأن تمتد ليحل المنتج المصري بديلا لكثير من المنتجات المستوردة ليس فقط من الصين ولكن من تركيا وغيرها من الدول أيضا.

ودعا السادات لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كافة المنتجات وليست المنتجات السياحية فقط، مشيرا إلى أن 70% من المنتجات المستوردة في مصر يمكن إنتاجها في الداخل بل وتصديرها وبالتالي رفع العبء على الطلب للعملة الصعبة والحد من أزمة ارتفاع أمام الجنيه.

واقترح رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، توجيه طاقات الشباب من الحاصلين أو الذين سيحصلوا على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الاتجاه، وأن يكون الامر برعاية البنك المركزي والوزارات المختصة.

وأشاد السادات في الوقت ذاته بفكرة عمل متحف متنقل مصرى يطوف دول العالم، لعرض تاريخ وآثار الحضارة المصرية، مشيرة إلى أن تطبيق تلك الفكرة سيدعم السياحة وستكون عامل جذب للسائحين من مختلف دول العالم، بل وسيدر الامر أموالا طائلة للخزينة العامة للدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا