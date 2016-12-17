السادات يشيد بمبادرة “صنع في مصر”.. ويقترح توجيه قروض المشروعات الصغيرة لإنجاحها

ثمن الدكتور عفت السادات رئيس حزب “السادات الديمقراطي” من مبادرة “صنع في مصر” الهادفة لإحلال المنتج المصري محل المنتج الصيني، مشيدا بجهد لجنة السياحة ولجنة المشروعات بالبرلمان لوقف استيراد المنتجات السياحية الصينية.

وأكد السادات في بيان صادر عنه اليقوم، أن هذه المبادرة لابد وأن تمتد ليحل المنتج المصري بديلا لكثير من المنتجات المستوردة ليس فقط من الصين ولكن من تركيا وغيرها من الدول أيضا.

ودعا السادات لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كافة المنتجات وليست المنتجات السياحية فقط، مشيرا إلى أن 70% من المنتجات المستوردة في مصر يمكن إنتاجها في الداخل بل وتصديرها وبالتالي رفع العبء على الطلب للعملة الصعبة والحد من أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

واقترح رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، توجيه طاقات الشباب من الحاصلين أو الذين سيحصلوا على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الاتجاه، وأن يكون الامر برعاية البنك المركزي والوزارات المختصة.

وأشاد السادات في الوقت ذاته بفكرة عمل متحف متنقل مصرى يطوف دول العالم، لعرض تاريخ وآثار الحضارة المصرية، مشيرة إلى أن تطبيق تلك الفكرة سيدعم السياحة وستكون عامل جذب للسائحين من مختلف دول العالم، بل وسيدر الامر أموالا طائلة للخزينة العامة للدولة.