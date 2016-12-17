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“الزراعة”: أسعار الأسمدة الأزوتية بالجميعات كما هى دون زيادة

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“الزراعة”: أسعار الأسمدة الأزوتية بالجميعات كما هى دون زيادة “الزراعة”: أسعار الأسمدة الأزوتية بالجميعات كما هى دون زيادة

عصام-فايد-وزير-الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الأسمدة بالجمعيات الزراعية كما هى دون أي تغيير، ويتم البيع داخل الجمعيات الزراعية بالأسعار الأتية 100 جنيه لشيكارة اليوريا “زنة 50 كجم”، و95 جنيه لشيكارة سماد النترات “زنة 50 كجم”، وأن يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة وحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقاً لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن.

وشددت الوزارة ، فى بيان صحفى ، على أهمية التنبيه على الجميعات المركزية والمشتركة والمحلية بعدم إضافة أية أعباء مالية على سعر الشيكارة، وأن يتم الاعلان داخل مقار الجمعيات عن أسعار البيع، وتتولى مديريات الزراعة بالمحافظات تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقاً للضوابط.

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