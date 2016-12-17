ضبط أسمدة زراعية ودقيق مدعم بحوزة تاجرين بالغربية

الغربية – إسلام الخياط

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية حملة لضبط الأسواق والمرور على المخابز والمصانع غير المرخصه بمراكز ومدن المحافظة.

كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية تلقى إخطاراً من اللواء أحمد الخواجة رئيس مباحث التموين بضبط " م م ح 52عام" صاحب مصنع بدون ترخيص لانتاج البلاستيك بمركز السنطه مقيم بذات الناحيه واستخدام خامات غير مطابقه للمواصفات لتصنيع البلاستيك وتم استهداف المصنع وضبط 10 شيكارة بلاستيك خرز خام .

وتمكنت الحملة من ضبط" م م 36 عام "صاحب مخبز سياحى بناحية سكة زفتى ثان المحله و مقيم بذات الناحيه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم والمخصص للمخابز البلديه وبحوزته 5 جوال دقيق بلدى مدعم استخراج 82%، وضبط " ا م ع 53 عام" صاحب محل لبيع الاسمده الزراعيه والاعلاف الحيوانيه بمركز قطور لقيامه بتجميع كميات كبيره من الاسمده الزراعيه المدعمه والتى تصرف على بطاقات الحيازه الزراعيه وبحوزته 10 شيكاره اسمده زراعيه

كما تم ضبط " س ع م 31 عام" صاحب محل لبيع المبيدات الزراعيه بمركز قطور مقيم بذات الناحيه لقيامه بتجميع كميه من المبيدات الزراعيه مجهولة المصدر وبحوزته 80 عبوة مبيدات زراعيه مجهولة المصدر ومحظور تداولها، وتم التحفظ علي المضبوطات، وررت المحاضر اللازمه واخطرت النيابه العامه للتحقيق.