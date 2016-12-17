نجاة قرية "منية سمنود" من حريق هائل بعد اشتعال النيران بمخزن أنابيب

الدقهلية شريف الديب

انقذت العناية الألهية قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية من كارثة حقيقة بعد أن اشتعلت النيران فى أنبوبة داخل مخزن للانابيب بالقرية غير مرخص ، وانفجرت وامتدت النيران إلى 6 أنابيب اخري وتم السيطرة عليه.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بوصول بلاغ من أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز أجا، للعميد مروان عبد المعطي مدير إدارة الحماية المدنية، باشتعال النار فى مخزن أنابيب تابع لسيدة بالقرية ، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء الى مكان البلاغ وسُمع دوي انفجار أحد الاسوانات بالمخزن وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بعد أن امتدت إلى 6 أسطوانات أخرى واحترقوا من الخارج قبل أن ينفجروا ، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على 25 أسطوانة بالمخزن وبالفحص تبين أن المخزن غير مرخص.