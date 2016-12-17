"طهران": اجتماع إيرانى تركى روسى 27 ديسمبر الجارى بشأن سوريا

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن اجتماعا ثلاثيا ستعقده كلا من إيران وروسيا وتركيا في موسكو في 27 ديسمبر الجارى بشأن سوريا.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن قاسمى، أن بلاده تبذل جهودا واسعة ومكثفة لمساعدة المدنيين وعودة الإستقرار إلى حلب في سوريا.

وصرح قاسمى، أنه تم بذل الجهود للوصول إلى حلول مؤثرة والعمل للاتفاق النهائي على عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا فى موسكو في 27 ديسمبر الجارى، مشيرا إلى إجراءات مكثفة أجراها وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف خلال الأيام الأخيرة والاتصالات الهاتفية المكررة مع بعض نظرائه في الدول الاخرى ومنها تركيا وروسيا وسوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إن السياسات الدعائية والمعايير المزدوجة من قبل الدول الداعمة سرا وعلانية للإرهابيين في سوريا وسائر المناطق، مكشوفة في هذا الضجيج العبثى، وكلما تم تضييق الخناق على الإرهابيين رفعوا أصواتهم منادين بوقف اطلاق النار وحماية المدنيين.

وصرح المتحدث باسم الخارجية، أن إيران بادرت ببذل الجهود وإجراء مشاورات واسعة ومكثفة لمساعدة المدنيين وعودة الاستقرار إلى حلب فى سوريا.

وأكد أن بلاده تابعت جديا مسالة الحفاظ على أرواح المدنيين وعودة الأمن والإستقرار إلى كل ربوع سوريا وبدء الحوار السورى – السورى كإستراتيجية دائمة لحل الازمة في هذا البلد، ومازالت تؤمن بأن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لحل الازمة السورية.