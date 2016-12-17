الخارجية الكويتية: نواصل مساعينا لإطلاق سراح المواطنين المحتجزين بإيران

كتب مصطفى عنبر

أكدت وزارة الخارجية الكويتية أنها تتابع عن كثب مع السلطات الإيرانية المختصة احتجاز أربعة مواطنين كويتيين فى منطقة الأهواز، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إطلاق سراحهم وعودتهم إلى البلاد.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتية للشئون القنصلية سامى الحمد، فى تصريح صحفى مساء أمس، إنه بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، تمَّ استدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، أمس، حيث نقل السفير الحمد له اهتمام الوزارة بموضوع المواطنين الأربعة، وسلّمه مذكرة تتضمن طلبا بالإفراج عنهم والسماح للسفارة بزيارتهم ومتابعة أوضاعهم.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الكويتية، أن سفارة دولة الكويت فى طهران باشرت اتصالاتها بالمسئولين فى الجهات الإيرانية المعنية لمعرفة ظروف وملابسات اعتقال المواطنين الكويتيين، والطلب منهم السماح للسفارة بزيارتهم للاطمئنان على أوضاعهم والسعى لإطلاق سراحهم.

وأشار الحمد إلى أن الوزارة ستواصل مساعيها، عبر سفارتها فى طهران وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمدة لدى الكويت، لضمان إطلاق سراح المواطنين الأربعة وعودتهم إلى البلاد.