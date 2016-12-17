إحباط ترويج 70 قطعة حشيش بحوزة تشكيل عصابى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أحبطت مباحث قسم أول أسوان، اليوم السبت، محاولة تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، ترويج كمية من الحشيش على عملائهم بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان.

ووصولت معلومات للمقدم أحمد خلف الله، رئيس مباحث قسم أول أسوان، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالاتجار فى المخدرات عن طريق ترويج كمية من الحشيش بمنطقة المحمودية.

وبالعرض على اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، كلف العميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية، بتشكيل قوة أمنية لسرعة ضبط المتهمين والمواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم، وتحركت قوة أمنية برئاسة الرائد عصام الشناوى، والنقيب محمود محروس، ضباط مباحث قسم أول أسوان، نحو طريق المحمودية، وتم محاصرة سيارة ملاكى ماركة تويتا بدون لوحات معدنية كحلى اللون، وتم القبض على 6 أشخاص بداخلها.

وتبين أن المتهمين هم "مصطفى.ع.ر"، وشهرته "صافى"، 22 سنة، عاطل، و"مصطفى.ا.م" 21 سنة، عاطل، و"محمود.ح.م" 21 سنة، عاطل، و"محمد.ع.م" 20 سنة، عاطل، و"عمرو.س.م" وشهرته "النمر" 25 سنة، عاطل، و"أحمد.ع.ا" 21 سنة، عاطل، وعثر بحوزتهم داخل السيارة على 70 قطعة حشيش عبارة عن "65 صباع و5 طربة"، بالإضافة إلى 11 تليفون محمول ماركات مختلفة، وأسلحة بيضاء، ومبلغ مالى 627 جنيهاً.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر رقم 7300 إدارى قسم أول أسوان.