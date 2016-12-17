مصرع شاب بعد مشاجرة مع آخر شاهده مع شقيقة زوجته

اسيوط - هيثم البدرى

لقى شاب مصرعه على خلفية مشادة كلامية نشبت بينه وبين الجانى بعد أن لاحظ الأخير شقيقة زوجته تستقل سيارة مع المجنى عليه بأسيوط

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط، قد تلقى اخطارا من المقدم احمد نظيم رئيس مباحث قسم أول اسيوط يفيد بوصول "احمد عيد " شاب في العقد الثاني من عمره جثة هامدة لمستشفي اسيوط الجامعي وبه طعنة نافذة بالبطن وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء اسعد الذكير مدير المباحث الجنائية.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن القاتل يدعي "ح. ا" ومقيم بمنطقة نزلة عبد اللاه بأسيوط، وأنه شاهد شقيقة زوجته وتدعي "ر . ف " تستقل سياره مع القتيل فاسرع على السيارة ووبخهما واندلعت مشاجرة فيما بينهما أسفرت عن مصرع الشاب، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم تحرير محضر وجارى العرض على النيابة.