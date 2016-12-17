حبس "مستريح" القليوبية 4 أيام لاستيلائه على 20 مليون جنيه من مواطنين

القليوبية – محمد قاسم

أمرمحمود دهوس وكيل أول نيابة قسم بنها برئاسة المستشار إيهاب شكري رئيس النيابة بحبس "مستريح القليوبية " 4 أيام علي ذمة التحقيق في واقعة اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 20 مليون جنيه من المواطنين بمدينة بنها بحجة توظيفها مقابل أرباح شهرية.

وتلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بتلقى الرائد أيمن عادل رئيس مباحث قسم أول بنها بلاغات من 18 مواطن وهم كل من "احمد عبد الحميد " 27 موظف ومقيم الحرس الوطنى – دائرة قسم اول بنها ،" ومحمد فتحى عبد الفتاح " 30 سنة فنى إلكترونيات ومقيم الشرقاوية البحرية – دائرة قسم اول شبرا الخيمه ،" وحسنى أبو الخير " 34 سنة ومقيم تصفا – دائرة مركز كفر شكر،"منير إبراهيم " 51 حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم غرب الاستاد – دائرة القسم ،" وحسنى عبد الحميد " 28 سنة فنى بشركه النصر العامه للمقاولات ومقيم قويسنا – منوفيه ،" واحمد عبد الله "38 سنة رسام معمارى ومقيم الزقازيق – شرقيه ، و"ايمن فتحى " 45 سنة كاتب بنيابة مرور بنها ومقيم عزبه السوق – دائرة قسم اول بنها، وبرفقتهم 6 أشخاص آخرين بتضررهم من " ياسر م.ص" 44 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم شارع كلية الدراسات الإسلامية – دائرة قسم ثان المنصورة، وصاحب محل سوق المنصورة الكائن بشارع فريد ندا – دائرة القسم، لحصوله منهم على مبلغ 20 مليون جنيه، لتوظيفها فى تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية.

وطبقاً لما ورد فى البلاغ فإن المتهم استولى على المبالغ المالية وقام بغلق المحل، عقب ذلك تم استئذان النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم وتم ضبطه اثناء تواجده بمنطقة الفلل دائرة قسم بنها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحررعن محضر رقم 42 أحوال قسم ثان بنها تاريخه ملحقا بالمحضر الأصلى وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية.