الكويت تطالب إيران بالإفراج عن 4 كويتيين احتجزتهم في الأهواز

طالبت وزارة الخارجية الكويتية، السلطات الإيرانية بالإفراج عن أربعة مواطنين كويتيين احتجزتهم في منطقة الأهواز.

وأعلنت الوزارة، في بيان نشرته الصحف الكويتية الصادرة اليوم السبت أنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد استدعى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد، السفير الإيراني الدكتور علي رضا عنايتي، ونقل له اهتمام «الخارجية» بموضوع المواطنين الأربعة المحتجزين لدى طهران، وسلمه مذكرة تتضمن طلب الإفراج عنهم والسماح للسفارة بزيارتهم ومتابعة أوضاعهم.

وأشارت الخارجية، إلى أنها تتابع الموضوع عن كثب لضمان إطلاق سراحهم وعودتهم إلى الكويت، أعلنت أن سفارة الكويت في طهران باشرت اتصالاتها بالمسؤولين في الجهات الإيرانية المعنية، لمعرفة ظروف وملابسات اعتقال المواطنين، طالبة منهم السماح لها بزيارتهم للاطمئنان على أوضاعهم، والسعي لإطلاق سراحهم.

وذكر الحمد أن الوزارة ستواصل مساعيها عبر سفارتها في طهران وسفارة إيران المعتمدة لدى الكويت لضمان إطلاق سراح المواطنين الأربعة وعودتهم إلى الكويت.

وأوضحت مصادر بالخارجية، أن المعلومات الأولية تفيد بأن المواطنين الأربعة كانوا في رحلة صيد داخل إيران، وأن احتجازهم تم بناء على صلاحية تراخيص الصيد التي يحملونها.

أ ش أ