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ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بحوزة سائق اثناء مروره بكمين فى المنوفية

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ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بحوزة سائق اثناء مروره بكمين فى المنوفية ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بحوزة سائق اثناء مروره بكمين فى المنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

تمكن النقيب عاطف كساب مسؤل خدمة كمين الخطاطبه دائرة مركز شرطه السادات تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، من ضبط السيارة رقم ( س د ل 2983 ) نقل قيادة" ع . ص . م  26 " مؤهل متوسط ومقيم دائرة المركز محمله بـ 103 شيكارة دقيق إستخراج 82 % مدعم تزن ،5 طن و150 كيلو جرام، إنتاج مطاحن وسط وغرب الدلتا أثناء توجهها من ناحية الخطاطبه إلى محافظة الجيزة مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995م والقانون رقم 312 لسنة 2014م والقوانين والقرارات المعدله لهم. 


> وبمواجهة قائد السيارة اعترف بإرتكاب الواقعة، وقال إن الحموله ملك شقيقه، وتم التحفظ على السيارة وحمولتها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17587 جنح مركز السادات  لسنة 2016 بالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المتهم .

 


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