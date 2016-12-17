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تخصيص 6 مكاتب بريد لاستخراج الشهادات المميكنة بدمياط

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تخصيص 6 مكاتب بريد لاستخراج الشهادات المميكنة بدمياط تخصيص 6 مكاتب بريد لاستخراج الشهادات المميكنة بدمياط

>دمياط معتز الشربينى

خصص فرع هيئة البريد بدمياط 6 مكاتب للبدء فى تنفيذ استخراج الشهادات المميكنة "شهادات الميلاد والوفاة والزواج"، وهى دمياط الرئيسى دمياط الجديدة، رأس البر، فارسكور، الزرقا، كفر سعد.

 

جاء ذلك بناء على البروتوكول الموقع بين هيئة البريد ومصلحة الأحوال المدنية وتم ربط أجهزة الكمبيوتر التابعة للبريد بمصلحة الأحوال المدنية بكود خاص مازال جارى تفعيله، ولم يبدأ استخراج الشهادات بصورة رسمية اليوم السبت.

 

ويتم العمل بهذه الفروع من 8 صباحا حتى 3 عصرا يوميا فيما عدا فرع دمياط الرئيسى يمتد العمل به حتى السادسة مساء، وأكد مصدر بفرع بريد دمياط أن هذه المكاتب الستة هى بداية تجريبية لبدء التنفيذ جارى بعدها تعميم التجربة بكل الفروع الأخرى.

 


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