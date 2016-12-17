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رئيس البرلمان العربى مهنئا البحرين بعيدها الوطنى: مزيدا من التقدم والرخاء

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رئيس البرلمان العربى مهنئا البحرين بعيدها الوطنى: مزيدا من التقدم والرخاء رئيس البرلمان العربى مهنئا البحرين بعيدها الوطنى: مزيدا من التقدم والرخاء

>كتب مصطفى عنبر

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، بمناسبة العيد الوطنى وذكرى توليه مقاليد الحكم فى البلاد.

 

وعبر السلمى -خلال رسالة تهنئة توجه بها إلى ملك البحرين- عن تقدير الشعب العربى لقيادة الملك الرشيدة على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات هامة على طريق التقدم والتنمية الشاملة وتعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل فى محيطيها الإقليمى والدولى.

 

وتمنى رئيس البرلمان العربى من المولى عز وجل، للملك حمد بن عيسى ولمملكة البحرين ولشعبها الشقيق دوام الرفعة والازدهار، ومزيدا من التقدم والرخاء والأمن والأمان.

 

 


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