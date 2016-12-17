مشادة كلامية بين دفاع متهمي «اقتحام قسم حلوان» والقاضى

مراسل ONA

نشبت مشادة كلامية بين أعضاء الدفاع عن متهمى قضية “اقتحام قسم حلوان” والمستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة بسبب اصرار الدفاع على اثبات عدد من الطلبات، وهو الأمر الذى اعتبرته المحكمة مماطلة للجلسة.

ووجه القاضى حديثه لفريق الدفاع مهددًا إياهم بحجز الدعوى للحكم قائلًا أن القضية تجاوزت السنتين، وأن الدفاع كان لديه وقت لإبداء طلباته خلال تلك الفترة، مضيفاً بأن ما يقوم به الدفاع الآن من إثبات طلبات هو تعمد لتعطيل الفصل في الدعوى، وتعطيل تحقيق العدالة.

أسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.