أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القبض على محامى قتل ميكانيكى بسبب “بطارية سيارة” فى الهرم

Google+ Print
القبض على محامى قتل ميكانيكى بسبب “بطارية سيارة” فى الهرم القبض على محامى قتل ميكانيكى بسبب “بطارية سيارة” فى الهرم

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على محامى، لاتهامه بقتل ميكانيكى فى الهرم، بسبب تغيير المجنى عليه بطارية تالفة لسيارته، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل ميكانيكى نتيجة إصابته بجرح نافذ فى البطن بمنطقة الهرم.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين من تحريات الرائد عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، والنقيب طارق مدحت، أن المجنى عليه يدعى “أيمن. ع” ميكانيكى، تشاجر معه محامى وسدد له طعنة بسلاح أبيض بسبب اتهامه للميكانيكى باستبدال بطارية سيارته بأخرى تالفة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا