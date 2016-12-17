القبض على محامى قتل ميكانيكى بسبب “بطارية سيارة” فى الهرم

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على محامى، لاتهامه بقتل ميكانيكى فى الهرم، بسبب تغيير المجنى عليه بطارية تالفة لسيارته، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل ميكانيكى نتيجة إصابته بجرح نافذ فى البطن بمنطقة الهرم.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين من تحريات الرائد عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، والنقيب طارق مدحت، أن المجنى عليه يدعى “أيمن. ع” ميكانيكى، تشاجر معه محامى وسدد له طعنة بسلاح أبيض بسبب اتهامه للميكانيكى باستبدال بطارية سيارته بأخرى تالفة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.