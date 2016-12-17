النائب العام السويسري يصل القاهرة على رأس وفد لبحث أموال مبارك ونظامه

مراسل-ONA

وصل مطار القاهرة الدولي وفدًا سويسريًا برئاسة مايكل لوبيزالنائب العام السويسري، قادما علي طائرة خاصة في زيارة لمصر يلتقي خلالها عدد من المسئولين، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد النائب العام السويسري في السابعة من مساء اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا حول الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية، بأحد فنادق مصر الجديدة.

وقالت السفارة السويسرية في القاهرة، في بيان صدر الأربعاء الماضي، إن “النائب العام السويسري سوف يصل مصر لعقد لقاءات مهمة مع المسئولين المصريين، وسوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء السبت في القاهرة عقب الانتهاء من الاجتماعات”.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للنائب العام السويسري بعد زيارته للقاهرة في يناير الماضي، بعد أسبوع من الحكم النهائي على الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية “القصور الرئاسية”.