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النائب إبراهيم القصاص يطالب بوضع اسم الأم والرقم القومى لإنشاء حساب "فيس بوك"

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النائب إبراهيم القصاص يطالب بوضع اسم الأم والرقم القومى لإنشاء حساب "فيس بوك" النائب إبراهيم القصاص يطالب بوضع اسم الأم والرقم القومى لإنشاء حساب "فيس بوك"

>كتب أحمد عرفة

اقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على "فيس بوك" مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومى قبل إنشاء أى حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" ضرورة أن تتخذ وزارة الاستثمار إجراءات من أجل وقف بث القنوات الفضائية الإخوانية من الخارج، ووقف تحريضها ضد الشعب المصرى، والتشويش على تلك القنوات.

 

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن هناك ضرورة لتفعيل دور مباحث الإنترنت للقبض على أصحاب الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب، التى تساهم فى نشر الأفكار التكفيرية.


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