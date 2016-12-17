النائب العام السويسرى يصل القاهرة لحضور مؤتمر حول أموال مبارك المجمدة

كتبت-رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، وفد سويسرى برئاسة النائب العام السويسرى، مايكل لوبير، على متن طائرة خاصة فى زيارة لمصر يلتقى خلالها عدد من المسئولين لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد النائب العام السويسرى فى السابعة من مساء اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا حول الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية، بأحد فنادق مصر الجديدة.

وقالت السفارة السويسرية فى القاهرة، فى بيان صحفى صدر الأربعاء الماضي، إن "النائب العام السويسرى سوف يصل مصر لعقد لقاءات مهمة مع المسئولين المصريين، وسوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء السبت فى القاهرة عقب الانتهاء من الاجتماعات".

وتعد هذه هى الزيارة الثانية للنائب العام السويسرى بعد زيارته للقاهرة فى يناير الماضي، بعد أسبوع من الحكم النهائى على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية "القصور الرئاسية".