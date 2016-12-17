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اتحاد الكرة يجتمع الخميس لبحث ترتيبات العمومية الطارئة

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اتحاد الكرة يجتمع الخميس لبحث ترتيبات العمومية الطارئة اتحاد الكرة يجتمع الخميس لبحث ترتيبات العمومية الطارئة

>كتب ــ حاتم رضا

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، يوم الخميس المقبل موعدا لعقد اجتماعه الجديد، والذى سيشهد وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الجمعية العمومية الطارئة التى  ستقام يوم الجمعة المقبل بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، لمناقشة بعض البنود وأهمها تعديل لائحة النظام الأساسى.

 

تلقى اتحاد الكرة ما يزيد عن 160 تفويضا من أعضاء الجمعية العمومية، لحضور اجتماع الجمعية الطارئ، بعدما لجأ اتحاد الكرة إلى المناطق على مستوى الجمهورية لحل أزمة  تجميع التفويضات خلال الـ72 ساعة الأخيرة، بعدما اشتكت الأندية من عدم وصول الدعوات الخاصة بالجمعية العمومية، وجدول الأعمال.


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