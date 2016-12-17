جامعة أسيوط تنظم برنامج سياحى للطلاب الروسيين لزيارة معالم الأقصر الأثرية

أسيوط - هيثم البدرى

أمر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط بتنظيم برنامجاً سياحياً لضيوفها من طلاب جامعة بيتاجورسك الروسية لزيارة أهم المعالم الأثرية بمدينة الأقصر وذلك تأكيداً على أمن واستقرار مصر وتشجيعاً للسياحة بها وتوصيل رسالة إلى كافة شعوب العالم تدعوهم إلى زيارة مصرخلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور جعيص أن ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية متفرقة يأتى فى إطار إنتشار الإرهاب كظاهرة عالمية طالت معظم دول العالم ولكنه لا يستطيع أن يعيق حركة التقدم والتنمية والتى تجرى داخل الوطن.

وأضاف الدكتور صلاح أبو الهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات دول الإتحاد الروسى ومدير مركز اللغة الروسية بالجامعة أن وفد طلاب بيتاجورسك يضم نحو 15 طالب وطالبة وكانوا قد وصلوا إلى جامعة أسيوط فى مطلع شهر نوفمبر الماضى لقضاء فترة دراسية تستغرق شهرين لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية وذلك فى إطار الإتفاقيات المبرمة بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية والتى يرجع تاريخها إلى ما يقرب من 20 عاماً والتى تتضمن تبادل وفود طلابية بين الجانبين وتعاون علمى وثقافى فى عدد من المجالات.