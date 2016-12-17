وفد إعلامي بلجيكي يصل القاهرة لزيارة الأقصر وأسوان

استقبلت شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي وفدًا يضم 12 من ممثلي كبري شركات السياحة ووسائل الإعلام البلجيكية، قادمين من العاصمة بروكسل على رحلة الشركة رقم MS 726، في زيارة لمصر لعمل جولة تعريفية والاستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان، خلال الفترة من 16 وحتى 20 ديسمبر الحالي، تم تنظيم هذه الزيارة من خلال مكتب مصر للطيران ببروكسل بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

وصرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ان استضافة هذا الوفد وتواجده في مصر في هذه الفترة تحديداً، والتي تشهد الاستعداد لاستقبال احتفالات الكريسماس وإجازات رأس السنة، واستقبال المدن السياحية المصرية العديد من الزائرين للاستمتاع بطقسها الدافئ خاصة في هذا الوقت من العام، حيث تأتي هذه الزيارة في ضوء الجهود التي تبذلها الشركة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومدنها، ومقاصدها السياحية الهامة .

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير ٤رحلات أسبوعيًا إلى بروكسل من خلال طراز الإيرباص ٣٢٠ التي تتسع إلى نحو ١٤٥راكبًا.