أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وفد إعلامي بلجيكي يصل القاهرة لزيارة الأقصر وأسوان

Google+ Print
وفد إعلامي بلجيكي يصل القاهرة لزيارة الأقصر وأسوان وفد إعلامي بلجيكي يصل القاهرة لزيارة الأقصر وأسوان

أرشيفية

استقبلت شركة للطيران بمطار القاهرة الدولي وفدًا يضم 12 من ممثلي كبري شركات السياحة ووسائل الإعلام البلجيكية، قادمين من العاصمة بروكسل على رحلة الشركة رقم MS 726، في زيارة لمصر لعمل جولة تعريفية والاستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان، خلال الفترة من 16 وحتى 20 ديسمبر الحالي، تم تنظيم هذه الزيارة من خلال مكتب مصر للطيران ببروكسل بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

وصرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ان استضافة هذا الوفد وتواجده في مصر في هذه الفترة تحديداً، والتي تشهد الاستعداد لاستقبال احتفالات الكريسماس وإجازات رأس السنة، واستقبال المدن السياحية المصرية العديد من الزائرين للاستمتاع بطقسها الدافئ خاصة في هذا الوقت من العام، حيث تأتي هذه الزيارة في ضوء الجهود التي تبذلها الشركة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومدنها، ومقاصدها السياحية الهامة .

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير ٤رحلات أسبوعيًا إلى بروكسل من خلال طراز الإيرباص ٣٢٠ التي تتسع إلى نحو ١٤٥راكبًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة