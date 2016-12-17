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اليوم.. ذكرى تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2006

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اليوم.. ذكرى تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2006 اليوم.. ذكرى تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2006

>كتبت أسماء عمر

يوافق اليوم السابع عشر من ديسمبر، ذكرى تتويج النادى الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الأولى والوحيدة فى تاريخه فى بطولة تتذكرها جيدا أذهان عشاق المارد الأحمر.

 

أقيمت المباراة الافتتاحية للبطولة بين أوكلاند والأهلي، وانتهت بفوز الفريق المصرى بهدفين نظيفين حملا إمضاء الأنجولى فلافيو أمادو والمصرى محمد أبو تريكة.

 

ويفوز إنترناسيونال على الأهلى 2-1 فى مباراة قدم فيها الأهلى واحدة من أفضل العروض الكروية إلا أن الحظ لم يحالفه فى إدراك المزيد من الأهداف ليقدم أداء مشرفا لمصر والعرب وأفريقيا.

 

وحصل الأهلى على المركز الثالث إثر تغلبه على كلوب أميركا 2-1، بعد أن خطف أبو تريكة نجم الفريق السابق الأضواء وقدم أداء رفيعا وسجل هدفى فريقه ليتوج هدافا للبطولة برصيد 3 أهداف وبفارق هدف عن زميله فلافيو.


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