لليوم الخامس على التوالى.. انقطاع الكهرباء عن قرية الظهير بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تسبب ترك فنى كهرباء سكينة الخط المغذى لشبكة كهرباء قرية الظهير بشمال سيناء مرفوعة أثناء إصلاح أعطال على خط رئيسى يغذى سلسلة قرى بمركز الشيخ فى معانات انقطاع الكهرباء عن 150 أسرة بالقرية لليوم الخامس على التوالى.

وقال الأهالى سكان القرية، إن عطلا أصاب شبكة الكهرباء فى مناطق جنوب الشيخ زويد منتصف الأسبوع الماضى، وتحركت دورية فنية تابعة لشركة الكهرباء لإصلاح الخطوط، وكانت تفصل الخطوط الفرعية المتجهة للقرى بالمنطقة ومن بينها الخط المغذى لقريتهم كإجراء احترازى، وبعد انتهاء الإصلاحات اللازمة وتوصيل الكهرباء لكافة القرى والمناطق تم الإبقاء على الخط الموصل إليهم مفصولا، وعلى الفور توجهوا بالشكاوى لشركة الكهرباء بالشيخ زويد، والتى أفاد المسئولون بها أنه خلل من الفنى المسئول وسيتم عودته لتوصيل الخط.

وأكد الأهالى، أنهم يعانون من انقطاع الكهرباء عنهم لليوم الخامس على التوالى، وأن مشكلتهم الرئيسية أن الكهرباء إضافة لإنارة المنازل هى المصدر الوحيد لعمل بئر مياه القرية الذى يعد مصدر الشرب الرئيسى للمواطنين.

وبدوره قال مصدر فى غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، إنه وصلت استغاثات من أهالى القرية، وتم توجيهها لشركة الكهرباء لعمل اللازم حيال الشكوى وسرعة إرسال فنى لفتح الخط المغلق، وأن شركة الكهرباء أكدت أنه بالفعل لا يوجد أعطال فى تلك المنطقة تستدعى قطع التيار الكهربائى عن هذه المنطقة بعد الانتهاء من كافة الإصلاحات اللازمة خلال الأسبوع الماضى.