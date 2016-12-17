الأرصاد: الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا حتى الخميس.. والصغرى بالقاهرة 11

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون بارد نهارا على كافة الأنحاء، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء حتى الخميس المقبل .

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، أن الأمطار ستسقط فقط على السواحل الشمالية للبلاد نظرا لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا .

وحذر عبدالعال، من الشبورة المائية الكثيفة صباحا على كافة الأنحاء والتى تؤدى لانخفاض ملحوظ للرؤية على معظم الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات وعلى الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية.

وأوضح عبد العال أن درجة الحرارة بالقاهرة والدلتا ستراوح بين 17 إلى 19 درجة صباحا و11 إلى 12 درجة مساء.