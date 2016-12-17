ضبط مسجل خطر متهم بارتكاب 12 سرقة بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على مسجل خطر، ارتكب 12 حادث سرقة مساكن فى الإسكندرية، واعترف بأماكن بيع المسروقات وتخزينها، وتم جلبها، وعرضها على أصحابها للتعرف عليها.

وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات المساكن، مفادها قيام " م. م"- 45 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل السابق اتهامه في عدد " 11 " قضية " سلاح أبيض – أقراص مخدرة – مخدرات – سرقة " أخرهم القضية جنح قسم شرطة ثان الرمل " سرقة " بمزاولة نشاطاً إجارامياً تخصص في إرتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب الكسر .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه اعترف بإرتكاب " 12 "حادث سرقة.

ومن بين وقائع السرقة التى ارتكبها الجانى، حادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ " ص. م" بسرقة "شاشة LCD – مبلغ 3000 جنيهاً " من داخل مسكنه بدائرة القسم، و حادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ" ا. ع" بسرقة " إسطوانة بوتاجاز – بوتاجاز – أدوات المطبخ " من داخل مسكنه بدائرة القسم، و حادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ " ا. ع" بسرقة " شاشة LCD - خلاط – مروحة – 5 أطقم سرير "من داخل مسكنه بدائرة القسم، و حادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ" ن. م" بسرقة "تلفزيون – غسالة أتوماتيك – إسطوانة غاز– سكاكين – 5 بطاطين – خلاط – مكواه – شفاط وعدد 3 سجاجيد – طقم شوك - ساعتين يد - سكاكين " من داخل مسكنها بدائرة القسم ، و حادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ"ا. ا" بسرقة " إسطوانة بوتاجاز - خلاط " من داخل مسكنه بدائرة القسم، وحادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ " ا. م" بسرقة " إسطوانة بوتاجاز " من داخل مسكنه بدائرة القسم ، و حادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ "ن. ا" بسرقة " أنبوبة بوتاجاز " من داخل مسكنها بدائرة القسم، و حادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ " م. ح" سرقة "مبلغ 5000 جنيهاً – بعض الملابس " من داخل مسكنه بدائرة القسم، و حادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ " ر. ع"بسرقة " بوتاجاز – أدوات مطبخ " من داخل مسكنه بدائرة القسم، و حادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ" ا. م" بسرقة " إسطوانة بوتاجاز " من داخل مسكنه بدائرة القسم، و حادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ " د. م" بسرقة " إسطوانة بوتاجاز – غسالة أتوماتيك – مكنسة كهربائية – أدوات مطبخ "من داخل مسكنها بدائرة القسم، وحادث القضية جنح قسم ثان الرمل عن بلاغ " م. ط" بسرقة " وسريرين خشب - غسالة " من داخل مسكنه بدائرة القسم .

بإرشاده تم ضبط المسروقات وبعرضها علي المجني عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.