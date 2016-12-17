كي مون يلمح إلى إمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية

ألمح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كى مون إلى أنه قد يترشح لرئاسة كوريا الجنوبية بعد انتهاء فترة ولاية في منصبه الأممي بنهاية الشهر الجاري.

وأعلن مون في أخر مؤتمر صحفي يعقده بصفته الأممية إنه يعتزم الحصول على قسط من الراحة بعد انتهاء فترة ولايته ثم العودة إلى موطنه الأصلي كوريا الجنوبية والنظر في أفضل السبل لمساعدة بلاده.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية بسول في ديسمبر 2017 إلا أن استطلاعات الرأي ترجح أنها قد تجرى في غضون شهرين بعد أن صوت البرلمان لصالح عزل الرئيسة الحالية بارك جون هيه بسبب فضيحة استغلال النفوذ.

وتواجه بارك مزاعم بالتورط في فضيحة استغلال النفوذ والمحسوبية بالتعاون مع صديقتها تشوى سون-شيل فيما تنفى بارك تلك الاتهامات.

أ ش أ