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احتجاجات في فنزويلا مع تصاعد أزمة السيولة النقدية وتقارير عن مقتل ثلاثة

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احتجاجات في فنزويلا مع تصاعد أزمة السيولة النقدية وتقارير عن مقتل ثلاثة احتجاجات في فنزويلا مع تصاعد أزمة السيولة النقدية وتقارير عن مقتل ثلاثة

أرشيفية

اندلعت احتجاجات وأعمال نهب في مناطق من فنزويلا يوم الجمعة بسبب نقص السيولة النقدية بعد أن قررت الاشتراكية فجأة سحب أكبر عملة نقدية ورقية من التداول وسط أزمة اقتصادية طاحنة.

وبحسب رويترز قال نائب في المعارضة إن ثلاثة أشخاص قتلوا وسط أعمال عنف في مدينة كالاو التعدينية في الجنوب لكن لم تؤكد الحكومة هذا النبأ.

وقال شهود إن مجموعات من المحتجين الملوحين بالعملة من فئة 100 بوليفار التي لا قيمة لها الآن قطعوا طرقا وطالبوا المتاجر بقبولها وهتفوا بشعارات مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو في مدن وبلدات في أنحاء فنزويلا.

وتعرضت عشرات المتاجر للنهب في عدة مناطق.

وقال قادة المعارضة إن الخطوة دليل إضافي على أن الرئيس يدمر البلاد ويجب إقالته.

 

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