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إيهاب لهيطة: المنتخب يطير إلى الجابون 13 يناير بطائرة خاصة

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إيهاب لهيطة: المنتخب يطير إلى الجابون 13 يناير بطائرة خاصة إيهاب لهيطة: المنتخب يطير إلى الجابون 13 يناير بطائرة خاصة

>كتب حاتم رضا

أكد إيهاب لهيطة مدير الوطنى أن المنتخب سيطير إلى الجابون يوم 13 يناير المقبل، استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالجابون التى ستنطلق يوم 14 من نفس الشهر.

 

وتوصل اتحاد الكرة لاتفاق نهائى مع إحدى الشركات على توفير طائرة خاصة للمنتخب إلى الجابون، على أن تتحمل الشركة تكاليف الطائرة بالكامل دون أن تتكبد خزينة الجبلاية أو وزارة الرياضة أى مبالغ، وستكون الطائرة الخاصة مزينة بألوان علم وصور نجوم المنتخب فى تقليد جديد وغير مسبوق كنوع من التحفيز للاعبين والتكريم لهم خاصة أن المنتخب لم يتأهل لأمم أفريقيا منذ 2010.


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