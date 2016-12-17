الصحة: 4.5 مليون طالب بالمدارس حصلوا على علاج ضد الديدان المعوية



> انتهى قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان من تجريع 4.5 مليون طالب بالمدارس الإبتدائية ضد الطفيليات المعوية .

وأكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، أن الحملات المنتشرة لمنح طلاب المدارس الإبتدائية جرعات علاجية ضد الطفيليات انتهت من تجريع 4.5 مليون طالب منذ بدء الحملة حتى الآن .

وأضاف عمرو قنديل أن الحملة ستنتهى يوم 22 ديسمبر الجارى مشيرا إلى أن الحملة مفيدة فى التخلص من الأمراض المعوية التى تؤثر على صحة الطلاب وتحصيلهم الدراسى .

وأوضح أن الحملة بتكلفة 12.5 مليون جنية لافتا إلى أن الطب الوقائى سيعطى باقى الطلاب الجرعة قبل الوقت المحدد لانتهاء الحملة .