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الصحة: 4.5 مليون طالب بالمدارس حصلوا على علاج ضد الديدان المعوية

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الصحة: 4.5 مليون طالب بالمدارس حصلوا على علاج ضد الديدان المعوية الصحة: 4.5 مليون طالب بالمدارس حصلوا على علاج ضد الديدان المعوية


> انتهى قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان من تجريع 4.5 مليون طالب بالمدارس الإبتدائية ضد الطفيليات المعوية .

وأكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، أن الحملات المنتشرة لمنح طلاب المدارس الإبتدائية جرعات علاجية ضد الطفيليات انتهت من تجريع 4.5 مليون طالب منذ بدء الحملة حتى الآن .

وأضاف عمرو قنديل أن الحملة ستنتهى يوم 22 ديسمبر الجارى مشيرا إلى أن الحملة مفيدة فى التخلص من الأمراض المعوية التى تؤثر على صحة الطلاب وتحصيلهم الدراسى .

وأوضح أن الحملة بتكلفة 12.5 مليون جنية لافتا إلى أن الطب الوقائى سيعطى باقى الطلاب الجرعة قبل الوقت المحدد لانتهاء الحملة .

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