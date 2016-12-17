ضبط 1395 زجاجة بيرة و2455 قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجرين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة الآداب العامة بسوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادة العميد خالد الشاذلى ، مدير إدارة المباحث الجنائية ، من ضبط ريمون . م . ن 21 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم شارع الرى دائرة قسم جرجا وبحوزته "1395" كنزة بيرة مختلفة الأحجام والأنواع ومبلغ 2000 جنيه بقصد الإتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 2832 إدارى قسم جرجا لسنة 2016.

جاء ذلك فى حملة نفذتها إدارة مكافحة الآداب العامة بسوهاج، والتى أسفرت أيضا عن ضبط كل من طاهر . ح . ا 35 سنة تاجر والمتهم هانى . م . س . ي 28 سنة تاجر ويقيمان العيساوية دائرة قسم جرجا وبحوزته "2455" صاروخ مختلف الأحجام بقصد الإتجار، تحرر عن ذلك المحضرين رقمى 2833 ، 2834 إدارى قسم جرجا لسنة 2016.