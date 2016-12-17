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اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس مصر

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اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس مصر اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس مصر

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

تعلن اليوم لجنة مسابقات كأس برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس مصر والمرجح انطلاقها نهاية شهر ديسمبر الجارى.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الأهلى مع الألومنيوم

الزمالك مع الأوليمبي

وادى دجلة والجونة

 طنطا مع أسوان

المقاصة مع اتحاد الشرطة

بتروجت مع الأسيوطى

الاسماعيلى مع عرب الرمل

سموحة مع المريخ

الإنتاج الحربى مع غزل المحلة

الاتحاد السكندرى مع السكة الحديد

ويلتقى إنبى مع الفيوم

الشرقية مع النصر للتعدين

طلائع الجيش مع كهرباء الإسماعيلية

المقاولون مع حرس الحدود

الإنتاج الحربى مع اف سى مصر

المصرى مع غزل المحلة


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