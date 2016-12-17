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الأهلى يٌنهى استعداده اليوم للمصرى وغالى يعود أساسيا

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الأهلى يٌنهى استعداده اليوم للمصرى وغالى يعود أساسيا الأهلى يٌنهى استعداده اليوم للمصرى وغالى يعود أساسيا

>كتب رمضان حسن

يختتم الأهلي اليوم"السبت" استعداداته لملاقاة المصرى البورسعيدى غدا الأحد، على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز.

ويضع حسام البدري المدير الفني خلال مران الليلة الخطة المُناسبة للفوز على النادي الساحلي واستعادة الانتصارات التي توقفت بتعادل سلبي أمام إنبى فى الجولة الماضية.

وينتظر أن يٌجري البدري عدة تغييرات لتعزيز فرص فريقه فى الخروج من هذه المواجهة بالنقاط الثلاث وتوسيع فارق النقاط مع المقاصة أقرب منافسيه، إذ يعود حسام غالي للمشاركة بشكل أساسي في وسط الملعب بعد أن تخلّص تماما من آثار آلام العضلة الخلفية على أن يدفع بأحمد فتحي في الجبهة اليٌمنى مما يعني جلوس محمد هاني على الدكة.


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