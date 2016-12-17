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الهيئة العامة للطرق والكبارى تنتهى من أعمال تطوير كوبرى فيصل

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الهيئة العامة للطرق والكبارى تنتهى من أعمال تطوير كوبرى فيصل الهيئة العامة للطرق والكبارى تنتهى من أعمال تطوير كوبرى فيصل

انتهت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن برئاسة اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لأمن الجيزة فى الثامنة من صباح اليوم من أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبرى فيصل فى الاتجاهين، وهى الأعمال التى استمرت لمدة 3 أيام أغلق خلالها الكوبرى بشكل جزئى.

وأكد مصدر أمنى أن أعمال التطوير نفذتها شركة المقاولون العرب، وكانت فى الاتجاهين للقادم من فيصل وفى طريقه إلى ميدان الجيزة والعكس وأنه تم العمل فى حارة مرورية وترك الأخرى لحركة السيارات، كما وضعت حواجز حديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال وتم دعم القوات بالمعدات اللازمة.

وأوضح المصدر أن محافظة الجيزة تسعى لتطوير جميع الكبارى الرئيسية المنتشرة بالمحافظة من خلال خطة تنفذها المحافظة وسيتم إصلاح فواصل كبارى أخرى خلال الفترة المقبلة منها كوبرى 15 مايو، كما سيتم إجراء أعمال سفلتة وترميم ودهان أسوار الكوبرى مع إغلاق حارة مرورية بالتناوب لحين إجراء أعمال ترميم لها بالكامل.

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