إنشاء مدينة حرفية وتوفير 1470 فرصة عمل لشباب الوادى الجديد

قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، إنه يجرى تخصيص مساحة 40 فدانًا بإجمالى 168000 متر مربع كمدينة حرفية كاملة المرافق تشمل المدينة خمس مجموعات وورش إنتاجية لصناعات الأرابيسك والخزف والفخار والسجاد والكليم والخوص، والتى سيتم الانتهاء منها بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل لشباب الخريجين، ودعم الصناعات الحرفية وتعزيز انتشارها فى المحافظة.

وأضاف محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة وقعت أربعة بروتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعى لتوفير فرص عمل للشباب بإجمالى حوالى 1470 شابًا، حيث تم توقيع برتوكول تعاون لتمويل الشباب الحاصلين قطع أراضى 2600 فدان بمراكز المحافظة لتشغيل 520 من شباب الخريجين والمنتفعين، كما تم توقيع بروتوكول لتمويل الشباب الحاصلين على قطع أراضى “3150″ فدانًا بمنطقة الشب، لتشغيل 450 شابًا، منهم 130 شابًا مرحلة أولى.

وأوضح عشماوى، أن البروتوكول الثالث تم توقيعه لتمويل الشباب الحاصلين على المحلات التجارية “200″ محل تجارى، لتشغيل عدد من عدد كبير من الشباب بما لا يقل عن 400 خريج، بالإضافة إلى بروتوكول آخير لتمويل مشروعات عديدة خاصة بالثروة الحيوانية إقامة مزرعتين مواشى بهدف تحسين سلالات الماشية وتشغيل حوالى 100 شاب من الخريجين.