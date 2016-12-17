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السيطرة على حريق شب فى مصنع كريستال عصفور بشبرا الخيمة دون خسائر فى الأرواح

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السيطرة على حريق شب فى مصنع كريستال عصفور بشبرا الخيمة دون خسائر فى الأرواح السيطرة على حريق شب فى مصنع كريستال عصفور بشبرا الخيمة دون خسائر فى الأرواح

 

حريق- أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق شب بمصنع كريستال عصفور بشبرا الخيمة دون أية إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم إخطار النيابة وأمرت بندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وتحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع كريستال عصفور بشبرا الخيمة حيث تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق فيما تبين نشوب الحريق داخل عنبر الطلاء ونجحت القوات في السيطرة علي الحريق دون حدوث اى إصابات أو خسائر فى الأوراح.

أ ش أ

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