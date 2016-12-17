برنامج الأغذية العالمى يرحب بتبرع الكويت بـ 3 ملايين مساعدات للعراق

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رحب برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة بمساهمة قدرها 3 ملايين دولار من حكومة الكويت لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة لآلاف الأسر العراقية المتضررة من الأزمة الحالية فى الموصل.

وذكر بيان وزعه مكتب البرنامج اليوم السبت أن هذه المساهمة ستسمح بتوفير مساعدات غذائية ضرورية إلى 140 ألف شخص لمدة شهر واحد من خلال التحويلات القائمة على النقد التى تمكن الأسر من شراء المواد الغذائية التى تفضلها، موضحا أن البرنامج يدعم عدداً متزايداً من الأسر فى جميع أنحاء العراق بمبالغ نقدية غير مقيدة أو قسائم إلكترونية تحصل من خلالها على مواد غذائية من متاجر معينة كل شهر.

وأشار إلى نزوح أكثر من 3 ملايين عراقى بسبب الصراع منذ منتصف يونيو 2014، مضيفا أن برنامج يدعم الأسر التى هى بحاجة إلى مساعدات غذائية من خلال تقديم أغذية جاهزة للأكل وحصص غذائية شهرية ومبالغ نقدية وقسائم إلكترونية،والتحويلات القائمة على النقد لا تتيح فقط للأسر شراء المواد الغذائية التى يفضلونها بل هى تساعد أيضاً فى تعزيز الاقتصاد المحلى وخلق فرص عمل محلية.