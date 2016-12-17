زعيم أغلبية برلمان ألمانيا يزور "البطرسية" ويعرب عن حزنه العميق للحادث

كتبت: إنجى مجدى- أحمد حسنى - تصوير حسن محمد

وصل فولكر كاودر زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقام بزيارة الكنيسة البطرسية التى وقع فيها الهجوم الإرهابى الأسبوع الماضى.

وتفقد كاودر الكنيسة التى دمرها الإرهاب، معربا عن حزنه العميق، قائلا شعرت بالفاجعة للهجوم الذى استهدف الأقباط وقتل الأطفال والنساء.

وأكد زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى، أن هناك حاجة إلى مبادرة متعددة الأطراف، تشارك فيها دول العالم لدعم مصر فى مواجهة الإرهاب، حيث لا تستطيع دولة وحدها القيام بذلك.

ويلتقى كاودر بالبابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة القبطية، والرئيس عبد الفتاح السيسى للحديث عن الموقف، كما يلتقى عددا من المسئولين المصريين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى مواجهة الإرهاب.



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