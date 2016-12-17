اليوم.. السيسى يستقبل علماء مصر بالخارج وزعيم أغلبية البرلمان الألمانى

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة علماء مصر بالخارج المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع"، الذى نظمته وزارة الهجرة بمدينة الغردقة على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين.

ومن المقرر أن يعرض العلماء توصيات مؤتمر مصر تستطيع على الرئيس السيسى خلال هذا اللقاء.

من ناحية أخرى، يستقبل الرئيس السيسى اليوم " فولكر كاودر" زعيم الأغلبية في البرلمان الألمانى (البوندستاج)، حيث من المقرر أن يتم بحث تعزيز العلاقات المصرية - الألمانية فى مختلف المجالات البرلمانية والسياسية، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.