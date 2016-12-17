الصحة: 4.5 مليون طالب بالمدارس حصلوا على علاج ضد الطفيليات المعوية

كتب وليد عبد السلام

انتهى قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان من تجريع 4.5 مليون طالب بالمدارس الإبتدائية ضد الطفيليات المعوية .

وأكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الحملات المنتشرة لمنح طلاب المدارس الإبتدائية جرعات علاجية ضد الطفيليات انتهت من تجريع 4.5 مليون طالب منذ بدء الحملة حتى الآن .

وأضاف عمرو قنديل أن الحملة ستنتهى يوم 22 ديسمبر الجارى مشيرا إلى أن الحملة مفيدة فى التخلص من الأمراض المعوية التى تؤثر على صحة الطلاب وتحصيلهم الدراسى .

وأوضح أن الحملة بتكلفة 12.5 مليون جنية لافتا إلى أن الطب الوقائى سيعطى باقى الطلاب الجرعة قبل الوقت المحدد لانتهاء الحملة .