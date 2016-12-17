الزمالك يتحدى "نوّة" زعيم الثغر على شواطئ الإسكندرية.. الليلة

كتب أحمد توفيق - سليمان النقر

يلتقى فى الثامنة مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرى ضمن الأسبوع الـ 16 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب برج العرب بالإسكندرية ، ويخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الخامس بترتيب الدورى برصيد 25 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة ، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بالدورى برصيد 19 نقطة .

الزمالك يبحث عن تحقيق الفوز أمام زعيم الثغر لمواصلة المنافسة على صدارة الدورى الممتاز وتضييق الخناق على غريمة التقليدى النادى الأهلى المتصدر برصيد 39 نقطة حيث فى حال فوز الأبيض بجميع مبارياته المؤجلة سيصبح الفارق بينه وبين الأحمر نقطتين فقط مما يؤكد أن المنافسة لا تزال حامية ويتحدى الفارس الأبيض "نوّة" زعيم الثغر في موقعة الليلة.

على الصعيد الفنى يعود باسم مرسى لقيادة هجوم الزمالك فى مباراة الاتحاد بعد ظهور الزامبى إيمانويل مايوكا بمستوى متواضع فى آخر مباريات الأبيض أمام بتروجت بينما تألق باسم بعد مشاركته كبديل فى الشوط الثانى وكاد أن يسجل هدف لفريقه ، كما يدرس جهاز الزمالك عودة أيمن حفنى للتشكيلة الأساسية مع اللعب بثلاثى فى منطقة صناعة اللعب هم محمود عبد الرازق شيكابالا والنيجيرى ستانلى و أيمن حفنى بينما سيتم الاكتفاء بثنائى فقط فى وسط الملعب هما طارق حامد و معروف يوسف أحد نجوم المباراة الأخيرة .

ولن يشهد خط دفاع الزمالك تعديل فى التشكيل حيث سيقود محمد ناصف الجبهة اليسرى و أسامة إبراهيم الجبهة اليمنى و الثنائى على جبر ومحمود حمدى فى قلب الدفاع .

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام الاتحاد مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى و محمد ناصف و أسامة إبراهيم و على جبر ومحمود حمدى فى الدفاع وطارق حامد ومعروف يوسف فى وسط الملعب و شيكابالا و ستانلى و أيمن حفنى و باسم مرسى فى الهجوم .

في المقابل، استعد الاتحاد السكندرى جيدا لمواجهة الليلة حيث ركز مختار مختار المدير الفني علي الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها خلال مواجهة الزمالك وخطة المباراة ومفاتيح اللعب التي سيعتمد عليها اللاعبين خلال تلك المواجهة الهامة.

وطالب مختار لاعبيه بضرورة التركيز وغلق المساحات ومنع الخصم من التحرك بحرية داخل منطقة الجزاء مع الاعتماد علي الارتداد الشسريع والتمريرات القصيرة لضرب التكتلات الدفاعية للفريق الأبيض وسهولة الوصول إلى مرمى احمد الشناوي وهز الشباك، وأكد للاعبيه أنه يخوض لقاء اليوم من أجل الخروج بالثلاث نقاط وليس للأداء المشرف من أجل ختم الدور الأول بشكل لائق.

وأعلن مختار مختار قائمة فريقه التى ستواجه الزمالك والتى ضمت القائمة 19 لاعبا هم، الهانى سليمان وعمرو خليل وهشام شحاتة و كالوشا و أحمد السيد و حازم إمام و عبد الرحمن فاروق وعمرو نبيل و محمد عطوة ونور السيد و محمد عادل وأحمد الشيخ وأحمد الألفى ومحمد أسامة وحسن طارق ومحمود فرج كابونجا وخالد الغندور وخالد قمر وكاسونجو.