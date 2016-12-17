طلاب مدرسة بالسيدة زينب يتلون القرآن والإنجيل بالإذاعة بحضور وزير التعليم

كتب محمود طه حسين

شهدت الإذاعة المدرسية بمدرسة زين العابدين الثانوية المشتركة بالسيدة زينب قراءة آيات من القرآن الكريم والإنجيل، فى سابقة لم تتكرر كثيرا، إضافة إلى حديث شريف، وذلك بحضور الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر والأنبا أرميا وعدد من قيادات الوزارة.

جاء ذلك خلال تدشين برنامج إذاعى باسم أديان السماء "لا للعنف لا للدماء"، كما شهدت الإذاعة المدرسية، حديث "استوصوا بالقبط خيرا فإنهم صهرى ونسبى"، مسلم مسيحى إيد واحدة ووطن واحد قرآن وإنجيل لإله واحد، مصر دى بلدنا وتفجيرنا مش بنخاف الموت يا حكومة يا برلمان، الرئيس قالها عايزين قانون يحرق الشيطان تحيا مصر تحيا مصر .

من ناحيتها، قالت فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إن مصر هى نسيج واحد والله محبة والله هو الذى نزل جميع الأديان، متابعة: "عمرنا ما اتفرقنا وبنذاكر مع بعض مسلم ومسيحى واحد علاقة الشعب المصرى بجيشه وعلاقة المسلمين بالمسيحيين، لم يستطع أحد تفرقتنا، مطالبة الطلاب بأن يردوا خلفها تحيا مصر تحيا مصر.