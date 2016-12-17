اليوم.. إنبى "المنتشى" يواجه الإنتاج الحربى على ستاد السلام

كتبت لبنى عبد الله

تفتتح اليوم السبت ، منافسات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى العام حيث تقام ثلاثة مواجهات يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة ، ويواجه الإنتاج الحربى منافسه إنبى ، ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره الزمالك .

ففى تمام الخامسة عصراً يستضيف الإنتاج الحربى نظيره إنبى على ستاد السلام ، فى مواجهة متكافئة للغاية لاسيما أن الفريقين يفصل بينهما نقطتين فى جدول المسابقة بالإضافة إلى أن الفريقين تعادلا فى الجولة الخامسة عشرة حيث تعادل الفريق العسكرى مع سموحة بهدف لكل فريق فيما خطف الفريق البترولى نقطة ثمينة من أنياب الأهلى المتصدر.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة فيما يحتل إنبى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

ويدخل طارق العشرى المدير الفنى لإنبى مواجهة الإنتاج منتشياً بالتعادل مع الأهلى بحثاً عن النقاط الثلاث الأولى له مع الفريق البترولى فيما طالب شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بمواصلة أدائهم المتميز فى الفترة الأخيرة لتحسين ترتيب الفريق العسكرى فى جدول المسابقة .